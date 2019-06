Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Verkehrsunfallflucht in Lorsch

Polizeipräsidium Südhessen (ots)

Lorsch - Im Zeitraum 21.06.2019,17:00 Uhr bis 22.06.2019, 07:30 Uhr ereignete sich in Lorsch in Höhe Lindenstrasse 26 eine Verkehrsunfallflucht. Hierbei wurde der Seitenspiegel eines am rechten Fahrbahnrand abgestellten PKW beschädigt. Der Verursacher flüchtete von der Unfallstelle ohne seinen Pflichten nachzukommen. Es entstand Sachschaden in Höhe von 250 EUR.

Hinweise zum Sachverhalt bitte an die Polizei Heppenheim unter 06252/706-0

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Südhessen

Polizeidirektion Bergstraße



Koordinierender Dienstgruppenleiter

Weiherhausstraße 21

64646 Heppenheim



Telefon: 06252-706 555

