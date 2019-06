Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Verkehrsunfallflucht in Groß-Gerau Dornheim

Groß_Gerau (ots)

Am 18.06.19 ereignete sich gegen 22:00 Uhr in Dornheim in der Moselstraße ein Verkehrsunfall. Der Unfallverursacher beschädigte beim vorbeifahren ein stehendes Auto und entfernte sich dann unerkannt von der Unfallstelle. Die Polizei in Groß-Gerau bitte um Hinweise aus der Bevölkerung zur Klärung des Unfallherganges und zur Identifizierung des Unfallverursachers.

