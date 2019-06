Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Festnahme nach Tankbetrug in Biblis

Biblis (ots)

Am frühen Freitagabend (21.06.) gegen 19.00 Uhr, betankte ein Fahrer seinen weißen Pkw Skoda, mit MTK-Kennzeichen an einer Tankstelle in der Darmstädter Straße in Biblis und flüchtete anschließend, ohne die Rechnung in Höhe von 55 Euro zu begleichen. Nach einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte das Fahrzeug am Darmstädter Kreuz von einer Streife der Autobahnpolizei Südhessen auf der BAB A5 gesichtet und nach kurzer Verfolgung an der Anschlussstelle Weiterstadt gestoppt werden. Die beiden Insassen wurden widerstandslos festgenommen. Der 41-jährige Fahrer aus Frankfurt gab an, keinen Führerschein zu besitzen und am Mittag Drogen konsumiert zu haben. Bei den nachfolgenden Ermittlungen stellte sich heraus, dass dieser Pkw bereits bei weiteren acht Tankbetrügereien im Laufe dieses Jahres in Erscheinung getreten war. Bei allen Taten waren immer die gleichen gestohlenen MTK-Kennzeichen benutzt worden. Der Beschuldigte war geständig und gab sämtliche Straftaten zu. Zusätzlich zu den Tankbetrügereien muss der Fahrer sich jetzt noch in einem Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss verantworten.

