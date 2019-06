POL-DA: Dachstuhlbrand in Höchst

Polizeipräsidium Südhessen

Am Freitagnachmittag (21.06.) gegen 16:40 Uhr, wurde der Zentralen Leitstelle Odenwald der Brand eines Dachstuhls eines Mehrfamilienhauses in der Berbigstraße, in Höchst, gemeldet. Feuerwehr und Rettungsdienst waren nach dort ausgerückt. In dem Haus sind sechs Personen wohnhaft, die beim Eintreffen der Rettungskräfte bereits alle das Haus unverletzt verlassen hatten. Während der Löscharbeiten war die innerörtliche Straße blockiert. Zur Brandbekämpfung waren die Freiwilligen Feuerwehren aus Erbach, Höchst, Mümling-Grumbach, Hassenroth, Hummetroth und Lützelbach mit 57 Feuerwehrleuten und 15 Fahrzeugen eingesetzt. Die Brandursache ist derzeit unbekannt und Gegenstand der weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei in Erbach. Durch den Brand entstand kein Personenschaden. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich nach derzeitigen Erkenntnissen auf ca. 150.000 Euro.

