Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Kelsterbach: Zwei Fahrzeuge im Visier von Langfingern/Zeugen gesucht

Kelsterbach (ots)

Ein im Langer Kornweg geparkter Kleintransporter geriet in der Nacht zum Freitag (21.06.) in das Visier von Kriminellen. Die Täter zerstörten eine Scheibe des Fahrzeugs und ließen anschließend aus dem Innenraum einen auf dem Beifahrersitz abgelegten Koffer samt Inhalt mitgehen.

Zudem brachen Unbekannte am Freitag in der Zeit zwischen 11.30 und 13.00 Uhr einen in der Kirschenallee, auf einem Parkplatz an den Tennisplätzen abgestellten Mazda auf die gleiche Weise auf. Den Langfingern fiel hier eine Einkaufstasche mit Lebensmitteln in die Hände.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/6960 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Bernd Hochstädter

Telefon: 06151/969-2423 o. Mobil: 0172 / 3097857

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell