POL-DA: Michelstadt: Einbrecher lassen Geschäftstür auf

Michelstadt (ots)

Die offene Geschäftstür eines Matratzengeschäfts in der Frankfurter Straße wurde der Polizei am Freitagmorgen (21.6.) gemeldet. Wie sich herausstellte, waren Kriminelle am Werk. Die Eingangstür war aufgebrochen und aus dem Laden wurde das Wechselgeld aus der Kasse gestohlen. Der durch den Einbruch entstandene Sachschaden liegt bei etwa 1000 Euro . Die Tatzeit reicht bis zum Mittwochabend (19.6.) 19 Uhr zurück. Die Kriminalpolizei (K 21/ 22) hofft Zeugen zu finden, die Beobachtungen gemacht haben. Der Geschäftseingang befindet sich parallel zur viel befahrenen Bundesstraße 45.

Alle Hinweise werden von der Polizei in Erbach unter der Rufnummer 06062 / 9530 entgegengenommen.

