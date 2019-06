Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Michelstadt: Zeugen nach Wohnhauseinbruch in der Ludwig-Kurz-Straße gesucht

Michelstadt (ots)

In der Ludwig-Kurz-Straße sind am Donnerstag (20.9.) Fremde in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Die Täter stiegen zwischen 17.30 Uhr und 23.30 Uhr über ein aufgebrochenes Kellerfenster in das Wohnhaus ein. Ob und was gestohlen wurde, muss noch erhoben werden.

Beobachtungen und Hinweise zu Personen, die sich im Tatzeitraum in der Sackgasse aufgehalten haben, bitte an die Kriminalpolizei (K 21/ 22) in Erbach melden. Telefon: 06062 / 9530.

