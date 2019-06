Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Ginsheim-Gustavsburg: Auto aufgebrochen/Zwei Taschen erbeutet

Ginsheim-Gustavsburg (ots)

Ein an der Mainspitze, unweit der dortigen Kleingartenanlage an den Bahngleisen geparkter Opel, geriet am Donnerstagabend (20.06.) gegen 18.15 Uhr in das Visier eines Kriminellen.

Der Unbekannte schlug eine Scheibe des Fahrzeugs ein und ließ anschließend eine Sport- sowie eine Bauchtasche samt Inhalt aus dem Innenraum mitgehen. Es entstand ein Schaden von rund 500 Euro.

Von Zeugen wurde zur Tatzeit ein 1,80 bis 1,90 Meter großer, schlanker Mann im Bereich des geparkten Opel beobachtet. Der Unbekannte hat helle Haut, war dunkel gekleidet und hat kurze Haare.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06142/6960.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Bernd Hochstädter

Telefon: 06151/969-2423 o. Mobil: 0172 / 3097857

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell