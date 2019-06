Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Wald-Michelbach/ Affolterbach: Deutlich zu schnell/ Mit über 120 km/h in 80er Zone

Wald-Michelbach (ots)

Eine empfindliche Strafe von 160 Euro, zwei Punkten in Flensburg und einem Monat Fahrverbot hat ein 20-Jähriger am Donnerstagnachmittag (19.6.) auf der Landesstraße 3105 eingefahren. Der junge Mann fuhr in der 80er Zone mit über 120 km/h in die Geschwindigkeitskontrolle der Polizeistation Wald-Michelbach. Zudem überholte er mit seinem Mercedes trotz Überholverbots.

Die Beamten ahndeten zwischen 15.30 Uhr und 16.15 Uhr noch drei weitere Geschwindigkeitsverstöße sowie zwei Verstöße gegen das Überholverbot. Die Kontrolle wurde von den Bürgern vor Ort als sehr positiv bewertet. Einige Anwohner kamen sogar unmittelbar an die Kontrollstelle und begrüßten die Beamten.

