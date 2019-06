Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Viernheim: Polizei ermittelt nach Unfallflucht in der Adolf-Damaschke-Straße und sucht Zeugen

Viernheim (ots)

Am Dienstagabend (18.06) beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer gegen 0.20 Uhr einen blauen VW, Typ T5, der in der Adolf-Damaschke-Straße am Fahrbahnrand abgestellt war. Etwa 150 Euro wird den Fahrzeughalter die Reparatur des Fahrzeuges kosten, das am linken Außenspiegel beschädigt wurde. Der Unfallverursacher muss ebenfalls eine Beschädigung am rechten Außenspiegel haben. Vermutlich handelt es sich hierbei um einen VW Caddy mit schwarzer Außenspiegelhülle.

Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Lampertheim-Viernheim unter der Telefonnummer 06206/9440-0 entgegen.

Text: Fr. Goldmann, PSt. Lampertheim-Viernheim

