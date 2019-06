Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bürstadt: Einbruch im Waldschwimmbad/ Kriminelle stehlen Geld aus Schwimmbadkiosk

Bürstadt (ots)

Aus dem Kiosk im Waldschwimmbad haben Kriminelle in Nacht zum Donnerstag (19.- 20.6.) den Bargeldbestand mitgenommen. Über 100 Euro landete so in den Taschen der Täter, die zuvor über ein aufgebrochenes Fenster in den Kiosk eingestiegen waren. Der dabei verursachte Sachschaden wird auf etwa 1000 Euro geschätzt.

Die Polizei (DEG) sucht für die Ermittlungen Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch oder zu den Tätern geben können. Telefon: 06206 / 94400.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Südhessen

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Christiane Kobus

Telefon: 06151/969-2410 o. mobil: 0152/218 83 783

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell