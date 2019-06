Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Nord: Scheibe eingeschlagen und weggerannt

Darmstadt (ots)

Ein noch unbekannter Mann hat am Donnerstagnachmittag (20.6.) die Fensterscheibe eines Schulgebäudes in der Alsfelder Straße eingeschlagen und im Anschluss das Weite gesucht. Ob er mit diesem Vorgehen beabsichtigte, sich Zugang zu dem Gebäude zu verschaffen, ist derzeit Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Zeugen hatten den Unbekannten bemerkt und die Polizei verständigt. Der Mann wurde als etwa 33 Jahre alt, mit kurzen dunklen Haaren und einem "gepflegten Erscheinungsbild" beschrieben. Er trug eine kurze Hose in der Farbe Beige, ein T-Shirt, Sneakers und schwarze Handschuhe. Alle in diesem Zusammenhang stehenden sachdienlichen Hinweise, werden von der Polizei in Darmstadt (1.Polizeirevier) unter der Rufnummer 06151/969-3610 entgegengenommen.

