POL-DA: Bürstadt/ Lampertheim-Hüttenfeld: Polizei codiert im Juli Fahrräder

Beamte der Polizeistation Lampertheim-Viernheim bieten im Juli gleich zwei Termine für die Codierung von Fahrrädern an. Erfahrungsgemäß sind die Termine sehr begehrt. Für die Tage werden Interessierte daher gebeten, sich ab Montag (24.6.) anzumelden. Unter der Rufnummer 06206 / 94400-100 werden die Anmeldungen werktags, zwischen 9.00 Uhr und 15.00 Uhr, entgegengenommen.

Der erste Julitermin findet am Freitag, den 5. Juli, zwischen 13.00 Uhr und 17.00 Uhr, bei der Feuerwehr in Bürstadt, in der Römerstraße 18, statt.

Am darauffolgenden Samstag, 06. Juli, geht es vormittags, zwischen 9.00 Uhr und 13.00 Uhr, auf dem Gelände der Feuerwehr im Lampertheimer Ortsteil Hüttenfeld, Alfred-Delp-Straße 50, weiter.

Die Fahrradcodierung ist kostenfrei. Für die Termine ist ein Eigentumsnachweis, z.B. der Kaufbeleg, mitzubringen. Minderjährige Fahrradbesitzer sollen durch einen Erziehungsberechtigten begleitet werden. Besitzer von Pedelecs und E-Bikes werden aufgefordert, den Schlüssel zum Akku des Zweirades mitzuführen, da in vielen Fällen eine Codierung nur nach Entfernen des Akkus möglich ist.

