Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Zwei Pedelecs aus Garage gestohlen

Darmstadt (ots)

Auf zwei Pedelecs, abgestellt in einer Garage im Mangoldweg, hatten es bislang noch unbekannte Täter in der Nacht zum Donnerstag (19.-20.6.) abgesehen. Über das Haupttor gelangten die Kriminellen zunächst auf das Anwesen. Dort verschafften sie sich Zugang zu der Garage und entwendeten unerkannt die Räder. Der Wert der E-Bikes, beide vom Hersteller Müller und Riese, beläuft sich auf rund 3700 Euro. Zeugen, die in diesem Zusammenhang Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zu dem Verbleib der Fahrräder geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Darmstadt, in Verbindung zu setzen. Die Ermittlungsgruppe-City ist mit dem Fall betraut und unter der Rufnummer 06151/969-3610 zu erreichen.

