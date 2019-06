Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mühltal: Geparkte Autos im Visier Krimineller

Mühltal (ots)

Drei parkte Autos waren in der Nacht zum Donnerstag (20.06.) im Visier von bislang noch unbekannten Tätern. Alle Fahrzeuge waren seit dem Mittwochabend im Prinzenbergweg abgestellt. Zeugen bemerkten im Laufe des Donnerstags, dass Kriminelle sich auf noch ungeklärte Art und Weise Zugang zu den VW's verschafft hatten. Aus den Innenräumen entwendeten sie unter anderem zurückgelassenes Kleingeld, Mützen und Parfüm. Zeugen, die im Laufe der Nacht verdächtige Personen bemerkt haben, werden geben, sich mit der Polizei in Ober-Ramstadt in Verbindung zu setzen (06154/6330-0).

