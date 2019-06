Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mühltal: Keine Beute bei Einbruch in Diskothek

Mühltal (ots)

Keine Beute haben bislang noch unbekannte Täter bei einem Einbruch in eine Diskothek in der Nacht zum Donnerstag (20.06.) gemacht. Gegen 17.40 Uhr alarmierten Zeugen die Polizei, nachdem sie einen aufgebrochenen Rollladen und eine aufgehebelte Tür zum Anwesen in der Odenwaldstraße entdeckt hatten. Die Kriminellen waren nach ersten Erkenntnissen so in den Anbau gelangt. Hier gab es für sie jedoch nichts zu holen, weshalb sie mit leeren Händen die Flucht ergreifen mussten. Sie hinterließen einen Sachschaden in Höhe von rund 200 Euro. Zeugen, denen verdächtige Personen in Tatortnähe aufgefallen sind, werden gebeten, Kontakt mit der Ermittlungsgruppe der Polizei in Ober-Ramstadt aufzunehmen (06154/6330-0).

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Südhessen

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Sebastian Trapmann

Telefon: 06151/969 2411

Mobil: 0173/659 6516

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell