Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Schaafheim: Zeugen nach Einbruch in Einfamilienhaus gesucht

Schaafheim (ots)

In ein Einfamilienhaus in der Heidelberger Straße sind bislang noch unbekannte Täter in der Zeit von Mittwochabend (19.06.) bis Donnerstagmittag (20.06.) eingebrochen. Zeugen bemerkten die Spuren der Kriminellen gegen 12.30 Uhr und verständigten die Polizei. Auf noch unbekannte Art und Weise hatten sich die Ganoven seit 18.30 Uhr am Vorabend Zugang zu den Räumlichkeiten verschafft und das Haus nach Wertgegenständen durchsucht. Was die Täter bei ihrem Beutezug alles entwendet haben, steht noch nicht abschließend fest. Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151/969-0 mit der Darmstädter Kriminalpolizei (K 21/22) in Verbindung zu setzen.

