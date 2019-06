Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bickenbach: Gestohlenen Roller an Bahngleisen abgestellt

Wer hat Hinweise zum Täter?

Bickenbach (ots)

Auf eine rote Piaggio hatten es Diebe in der Nacht zum Donnerstag (20.06.) abgesehen. Zwischen 22.20 Uhr am Mittwoch und 8.30 Uhr am folgenden Morgen entwendeten die bislang noch unbekannten Täter den Roller mit dem Versicherungskennzeichen 847-WJM aus einer Hofeinfahrt in der Melibokusstraße. Der Roller wurde dann von Zeugen im Bereich des Pflanzenhofs in einem Gebüsch an den Bahngleisen entdeckt und die Polizei verständigt. Kurz darauf meldete sich auch der Halter und zeigte den Diebstahl an. An dem Zweirad wurden diverse Beschädigungen festgestellt, zudem ist es nicht mehr fahrbereit. Die Polizei in Pfungstadt hat Strafanzeige wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls erstattet und hofft auf Zeugenhinweise. Wem ist der Roller im Tatzeitraum aufgefallen? Die Beamten sind unter der Rufnummer 06157/9509-0 zu erreichen.

