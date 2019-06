Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Reinheim: Sitzbank in Brand gesteckt

Polizei sucht Zeugen

Reinheim (ots)

Bislang noch unbekannte Täter haben in der Nacht zum Donnerstag (20.06.) eine Sitzbank am Sportzentrum in Brand gesteckt. Gegen 0.30 Uhr verständigten Zeugen die Feuerwehr, nachdem sie die brennende Bank im Bereich des dortigen Skaterparks entdeckt hatten. Die alarmierte Wehr konnte die Flammen schnell löschen und ein Ausbreiten verhindern. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 150 Euro. Nach ersten Ermittlungen wurde das Feuer vermutlich bewusst gelegt. Aufgrund der aufgefundenen Spuren kann davon ausgegangen werden, dass sich mehrere Personen vor Ort aufgehalten hatten. Zeugen, die zuvor Verdächtige rund um den Tatort bemerkt haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Ober-Ramstadt zu melden (06154/6330-0).

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Südhessen

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Sebastian Trapmann

Telefon: 06151/969 2411

Mobil: 0173/659 6516

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell