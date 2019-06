Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Verkehrsunfallflucht nach verlorenem Fahrzeugteil 19.06.19 21:40 Uhr

Büttelborn (ots)

Auf der B42, zwischen Büttelborn und Weiterstadt lag ein großes Metallteil auf der Fahrbahn. Es handelte sich augenscheinlich um ein neuwertiges Kupplungsmaul, welches vermutlich nicht ordnungsgemäß angebracht worden war. Ein Pkw, unterwegs in Fahrtrichtung Büttelborn konnte nicht rechtzeitig ausweichen und fuhr darüber. Durch den Zusammenstoß wurde es auf die Gegenfahrbahn geschleudert. Hier fuhr unmittelbar ein weiterer Pkw darüber und auch dieser wurde erheblich am Unterboden beschädigt. Der massive Metallgegenstand verklemmte sich unter dem Pkw, welcher in Fahrtrichtung Weiterstadt fuhr. Hierbei entstanden massive Schäden am Unterboden beider Fahrzeuge. Da erheblich Betriebsstoffe ausliefen, wurde die B42 zwei Stunden lang durch eine Fachfirma gereinigt. Beide Fahrzeuge waren durch den Anstoß nicht mehr fahrtüchtig und wurden durch Abschleppdienste abtransportiert. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von gesamt etwa 15.000,- EUR. Hinzu kommen die erheblichen Reinigungskosten. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06152-1750 (Polizeistation Groß-Gerau) zu melden.

