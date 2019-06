Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt/ Pfungstadt/ LK Bergstraße: Straßensperrung nach Unwetter

Südhessen (ots)

Insgesamt gesehen, zog die Gewitterfront in der vergangenen Nacht (19./20.06.) über Südhessen hinweg, ohne größere Schäden verursacht zu haben. In dem Landkreis Bergstraße jedoch musste die Landesstraße 3409 zwischen Zotzenbach und Kreidach wegen mehrerer umgestürzter Bäume gesperrt werden, die Feuerwehr ist aktuell damit beschäftigt, die Fahrbahn zu räumen. In der Magdalenenstraße in Darmstadt und der Wormser Straße in Pfungstadt beschädigten umgestürzte Bäume, bzw. abgebrochene Äste insgesamt vier geparkte Fahrzeuge.

Alexander Lorenz, EPHK (Polizeiführer vom Dienst)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Führungs- und Lagedienst

Tel.: 06151- 9693030

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt



Telefon: 06151 - 969 2400

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell