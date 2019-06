Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Verkehrsunfallflucht in Ginsheim- Zeugenaufruf!

Ginsheim-Gustavsburg (ots)

In der Zeit von Dienstag, 18.06.2019, 10:00 Uhr bis Mittwoch, 19.06.2019, 15:15 Uhr wurde in Ginsheim in der Lessingstraße ein parkender Audi im Bereich des vorderen linken Stoßfängers beschädigt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 500 Euro.

Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt und ohne den Pflichten eines Unfallbeteiligten nachzukommen von der Unfallstelle.

Zeugen, die Hinweise auf den Unfallverursacher oder dessen Fahrzeug geben können, werden gebeten sich bei der örtlich zuständigen Polizeistation in Bischofsheim unter der Telefonnummer: 06144-9666-0 zu melden.

Polizeipräsidium Südhessen

Polizeidirektion Groß-Gerau

Telefon: 06142-696 595

