Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Heppenheim OT Ober-Laudenbach: Zeugenaufruch nach unerlaubtem Entfernen vom Unfallort

Heppenheim (ots)

In der Zeit von Dienstag, 16.06.2019 18:00 Uhr bis Mittwoch, 19.06.2019 07:00 Uhr kam es in der Ober-Laudenbacher Straße zu einem Verkehrsunfall. Hierbei streifte ein bislang unbekanntes Fahrzeug einen am Fahrbahnrand geparkten grauen Opel. Am Opel entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500 EUR. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten sich mit der Polizeistation Heppenheim unter Tel.: 06252 / 7060 in Verbindung zu setzen.

