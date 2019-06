Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Dieburg: Schmuckschatulle aufgefunden und zurückgebracht

Dieburg (ots)

Eine hinter dem Bahnübergang, auf dem Weg zu den Schrebergärten, aufgefundene Schmuckschatulle wurde am Dienstagabend (18.06.) von einem aufmerksamen Ehepaar ihrer Besitzerin im Fuchsberg zurückgebracht. Die Frau hatte nicht bemerkt, dass die Schatulle fehlte, nachdem sich diese noch am Montagmorgen (17.06.) in ihrem Besitz befand. Aus dieser fehlte Schmuck im Wert von mehreren Hundert Euro. Ob sich die Diebe über eine offene Tür oder ein offenes Fenster ins Haus geschlichen haben, müssen die weiteren Ermittlungen zeigen. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei den Ermittlern der Polizeistation Dieburg zu melden (06071/9656-0).

