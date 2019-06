Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Verkehrsunfallflucht

Mörfelden-Walldorf (ots)

In der Nacht von Dienstag, den 18.06.2019, auf Mittwoch, den 19.06.2019, kam es in der Treburer Straße 40 zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein grauer Opel Astra, vermutlich beim Vorbeifahren eines anderes Fahrzeuges (eventuell auch Fahrrades) auf der linken Fahrzeugseite beschädigt wurde. Dabei entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt vom Unfallort. Sachdienliche Hinweise auf das unfallverursachende Fahrzeug bzw. den Fahrzeugführer/Fahrradfahrer bitte an die Polizei in Mörfelden-Walldorf unter folgender Telefonnummer: 06105-40060.

