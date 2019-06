Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bischofsheim

Bad Hersfeld: Südhessische Polizeistreife auf Hessentag geehrt

38-Jähriger das Leben gerettet

Bischofsheim / Bad Hersfeld (ots)

Weil sie einer hochschwangeren, 38 Jahre alten Frau das Leben gerettet haben, wurde eine ehemalige Angehörige des Polizeipräsidiums Südhessen und ihr damaliger Streifenpartner im Rahmen des Hessentages in Bad Hersfeld durch Ministerpräsident Volker Bouffier geehrt. Am 14. Mai 2018 stach nach derzeitigem Ermittlungstand ein 23 Jahre alter Mann auf die Frau ein und verletzte sie schwer. Polizeikommissar Benjamin Radke und seine Kollegin Stephanie Hildebrandt trafen innerhalb von Minuten am Tatort im Bereich des Bahnhofs in Bischofsheim ein.

Der Tatverdächtige war zu diesem Zeitpunkt bereits geflüchtet und das Opfer lag schwerstverletzt, mit mehreren blutenden Einstichen am Oberkörper am Boden. Die ausgebildete Rettungsassistentin Hildebrandt leitete sofort alle erforderlichen Erste-Hilfe-Maßnahmen ein. Unter anderem wurden die Einstichwunden durch sogenannte "Thoraxpflaster" versorgt. Dadurch konnte das Verbluten der Mutter und des ungeborenen Kindes verhindert werden.

Ohne das sofortige, umsichtige Eingreifen des Streifenteams hätte die Geschädigte den Angriff mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht überlebt. Der Täter wurde im Rahmen der Fahndung anschließend von der Polizei festgenommen. Für ihr Handeln wurden beide am 8. Juni auf dem Hessentag geehrt. Dies fand im Rahmen einer Ehrung hessischer Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten, der Bundespolizei sowie von Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr und verbündeter Streitkräfte statt, die im dienstlichen Zusammenhang herausragende Leitungen gezeigt oder sich außerhalb des dienstlichen Aufgabenbereiches besondere Verdienste um das Gemeinwohl erworben haben.

