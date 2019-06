Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Streitigkeiten in Schwimmbad rufen Polizei auf den Plan

Darmstadt (ots)

Streitigkeiten zwischen mehreren Personen in einem Schwimmbad im Stadtteil Eberstadt hat am Dienstagabend (18.06.) die Polizei auf den Plan gerufen. Gegen 18.20 Uhr verständigten Zeugen die Polizei, nachdem es auf dem Gelände in der Mühltalstraße aus bislang noch unbekannten Gründen zu wechselseitigen Pöbeleien und Provokationen zwischen zwei Gruppen gekommen war. Die sofort alarmierten Streifen konnten die Parteien trennen und die Situation schlichten. Insgesamt 11 Personen erhielten daraufhin einen Platzverweis.

