Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: 150 kg schwerer Seilzug von Baustelle gestohlen

Darmstadt (ots)

Auf einen 150 kg schweren Seilzug, angeschlossen an dem Baugerüst einer Baustelle in der Hügelstraße, hatten es Diebe in der Nacht zum Dienstag (17.-18.6.) abgesehen. Die Maschine, vom Hersteller GEDA, dürfte einen Wert von rund 3000 Euro haben und ein Gewicht von etwa 150 Kilogramm. Vor diesem Hintergrund geht die Polizei davon aus, dass es sich bei den Kriminellen um mehrere Personen handelt, die zudem ihre Beute mit einem Fahrzeug abtransportierten.

Da die Baustelle, der Straße zugewandt liegt und die Demontage des Seilzuges sowie der Abtransport mehrere Minuten gedauert haben dürfte, hoffen die Ermittler, dass die Täter beobachtet werden konnten und Zeugen, Hinweise geben können. Die Ermittlungsgruppe-City der Darmstädter Polizei nimmt alles Sachdienliche unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

