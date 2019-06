Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bad König: Andere Verkehrsteilnehmer gefährdet?

Polizei sucht Zeugen

Bad König (ots)

Nach der mutmaßlichen Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer suchen die Beamten der Polizeistation Höchst nach Zeugen und fahnden nach einem circa 30 Jahre alten Wagenlenker. Der unbekannte Fahrer soll gegen 10 Uhr am Samstag (15.06.) die Bundesstraße 45 befahren haben und kam aus Richtung Etzen-Gesäß. In seinem silbernen Kombi bog er nach Zeugenaussagen anschließend nach links in die Frankfurter Straße ab. Hierbei fuhr er in den Gegenverkehr. Nur durch das umsichtige Handeln einer anderen Autofahrerin, die aus der Frankfurter Straße nach links in Richtung Erbach fahren wollte, konnte ein Zusammenstoß verhindert werden. Die Polizei hat Anzeige erstattet und nimmt Zeugenhinweise unter der Rufnummer 06163/941-0 entgegen.

