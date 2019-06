Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Raunheim: Lagerraum an Strandbar aufgebrochen/Kriminelle erbeuten Wasserpfeifen

Raunheim (ots)

Ein Lagerraum im Bereich einer Strandbar am Raunheimer Waldsee geriet in der Nacht zum Dienstag (18.06.), gegen 2.30 Uhr, in das Visier von Kriminellen.

Die Täter brachen einen als Lager genutzten Holzverschlag auf und ließen anschließend vier Wasserpfeifen mitgehen. Offenbar wurden die ungebetenen Besucher vom Wachdienst bei der Tat gestört. Zum Abtransport bereitgelegter Tabak wurde am Tatort zurückgelassen.

Hinweise in diesem Zusammenhang werden erbeten an die Ermittlungsgruppe der Polizei in Rüsselsheim unter der Rufnummer 06142/6960.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Bernd Hochstädter

Telefon: 06151/969-2423 o. Mobil: 0172 / 3097857

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell