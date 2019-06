Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Abgelenkt und Geldbörse gestohlen

Darmstadt (ots)

Eine etwa 20 bis 30 Jahre alte Frau, die mit einem dunklen T-Shirt und einer dunklen Leggings bekleidet war und ein Kopftuch trug, hat am Montagnachmittag (17.6.) eine Geldbörse gestohlen. Der Diebstahl passierte gegen 13 Uhr in einem Geschäft für Schuhreparaturen in der Grafenstraße. Die Fremde sprach dort eine an der Ladentheke stehende Kundin an, verwickelte sie in ein Gespräch und nutzte die Situation der Ablenkung aus, um die auf der Theke abgelegte Geldbörse zu entwenden. Nachdem die Unbekannte, die ein südeuropäisches Erscheinungsbild haben soll, verschwunden war, fiel der Diebstahl des Portemonnaies mit 750 Euro und Ausweispapieren auf.

Die Kriminalpolizei in Darmstadt (K24) ist mit dem Fall betraut und bittet Zeugen, die Hinweise zu der Diebin geben können, sich mit den Beamten in Verbindung zu setzen (Telefonnummer 06151/9690).

