Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Gerau: Gestohlenes BMX-Rad im Internet zum Verkauf angeboten - Festnahme

Groß-Gerau (ots)

Sein Ende Mai gestohlenes BMX-Rad erkannte dieser Tage ein 35 Jahre alter Mann aus Groß-Gerau auf einer Handelsplattform im Internet wieder, wo es zum Verkauf angeboten wurde. Er verständigte die Polizei.

In Absprache mit den Ordnungshütern wurde daraufhin dem Anbieter des entwendeten Fahrrades Kaufinteresse signalisiert und am Montag (17.06.) ein Besichtigungstermin am Bahnhof Dornberg vereinbart. Hierbei konnte anschließend der 18-Jährige "Verkäufer" von der Polizei festgenommen werden. Das BMX-Rad wurde wieder dem rechtmäßigen Besitzer übergeben.

Den 18 Jahre alten Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Diebstahls sowie Hehlerei.

