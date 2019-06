Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Ginsheim-Gustavsburg: Exhibitionist auf der Ochsenwiese

Ginsheim-Gustavsburg (ots)

Ein 40 bis 45 Jahre alter Mann entblößte sich am Montagabend (17.06.) gegen 18.10 Uhr, auf der Mainspitze, in der Nähe des Biergartens auf der Ochsenwiese, vor einer Frau und zeigte sich ihr in schamverletzender Weise. Die Polizei wurde verständigt, konnte den Unbekannten aber nicht mehr antreffen.

Der Mann hat eine Glatze und trug ein schwarzes Oberteil.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 10) unter der Rufnummer 06142/6960.

