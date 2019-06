Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Schwerer Verkehrsunfall mit Radfahrer

Groß-Gerau (ots)

Bereits am gestrigen Abend, Montag, dem 17.06.2019, um 18:22 kam es in Groß-Gerau an der Kreuzung Südring / Jahnstraße zu einem Verkehrsunfall wobei ein Radfahrer schwer verletzt wurde. Nach vorliegenden Zeugenaussagen soll der Radfahrer auf dem Südring unterwegs gewesen und bei Rotlicht in die Kreuzung eingefahren sein. Der 46-jährige Mann aus Raunheim wurde im Kreuzungsbereich von einem PKW seitlich erfasst, aufgeladen und schließlich auf die Fahrbahn geschleudert. Durch den Aufprall erlitt er schwere Kopfverletzungen und wurde mittels Rettungswagen in das Klinikum nach Darmstadt verbracht. Zwecks Spurenuntersuchung wurden der PKW und das Fahrrad sichergestellt. Der Schaden am Rennrad wird auf etwa EUR 2.000.-, ebenso der Schaden am PKW der 20-jährigen Groß-Gerauerin dürfte im Bereich von ca. EUR 2.000.- liegen

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Südhessen

Polizeistgation Groß-Gerau

Dienstgruppenleiter

Maul, E. PHK

Telefon: 06152 - 1750

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell