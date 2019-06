Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Höchst im Odenwald: Kaum Beanstandungen bei gemeinsamer Verkehrskontrolle

Höchst im odenwald (ots)

Streifen der Polizeistationen Erbach und Höchst im Odenwald haben am Montag (17.06.) eine Verkehrskontrolle im Stadtteil Mümling-Grumbach durchgeführt. Am späten Abend wurden in der Heilbronner Straße Verkehrsteilnehmer gestoppt und überprüft. Im Rahmen des Einsatzes wurden insgesamt 23 Fahrzeuge sowie 37 Personen kontrolliert. In vier Fällen hatten die Polizisten die Vermutung, dass die Gestoppten unter Alkoholeinfluss stehen. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 0,3 Promille, die drei anderen waren negativ. Die Kontrolle dauerte von 22.30 Uhr bis 23.45 Uhr.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Südhessen

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Sebastian Trapmann

Telefon: 06151/969 2411

Mobil: 0173/659 6516

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell