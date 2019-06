Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Verkehrsunfallflucht

Groß-Gerau (ots)

Am 13.06.2019 ereignete sich in der Zeit zwischen 18:20 und 22:15 Uhr in der Luisenstraße in Höhe der Hausnummer 28 ein Verkehrsunfall. in dem ein geparktes Fahrzeug durch ein anderen Verkehrsteilnehmer im vorbei fahren beschädigt wurde. Der Unfallverursacher flüchtete von der Unfallstelle ohne ihren Pflichten nachzukommen. Die Polizeistation Groß-Gerau bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung zum Unfallfahrzeug und Schilderungen zum Unfallhergang.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Südhessen

Polizeidirektion Groß-Gerau



Telefon: 06152/175-0

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell