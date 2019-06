Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Alsbach-Hähnlein-Pfungstadt: Polizei ermittelt nach Beschädigungen an Schulen

Alsbach-Hähnlein/Pfungstadt (ots)

Einen Schaden von schätzungsweise 10.000 Euro verursachten bislang unbekannte Täter an einer Schule in der Benno-Elkan-Alle in Alsbach-Hähnlein. Am frühen Montagmorgen (17.06.), in der Zeit zwischen 1 Uhr und 5.30 Uhr, soll der Vandalismus stattgefunden haben. Dabei wurden die Fassaden von mehreren Gebäuden mit rohen Eiern beworfen. Zudem konnten Farbschmierereien sowie beklebte Flächen festgestellt werden.

An einer pfungstädter Schule in der Christian-Stock-Straße wurde am Montagmorgen (17.06.) eine beschädigte Plexiglasscheibe eines auf dem Dach befindlichen Oberlichts festgestellt. Dabei entstand ein Schaden von etwa 200 Euro. Die Tatzeit könnte bis zum Freitagnachmittag (14.06.) zurückliegen.

Ebenfalls in der Christian-Stock-Straße geriet eine Sitzbank einer weiteren Schule in das Visier von Tätern. Die Bank wurde in der Nacht zum Sonntag (15.-16.06.) aus der Verankerung gerissen. Auch zwei Deko-Bleistifte, welche zuvor an einem Metallzaun befestigt waren, konnten auf einer nahgelegenen Wiese aufgefunden werden. Der Schaden wird auch in diesem Fall auf circa 200 Euro geschätzt.

Wie schon in Alsbach-Hähnlein, konnten auch in Pfungstadt die Täter unerkannt flüchten. Ob die Taten in einem Zusammenhang stehen, müssen die weiteren Ermittlungen zeigen. Wer diesbezüglich verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise zu den Tätern geben kann, wird gebeten, sich bei den Beamten der Ermittlungsgruppe der Polizeistation Pfungstadt zu melden (06157/9509-0).

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Tobias Laubach

Telefon: 06151/969-2401

Mobil: 0173-6596648

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell