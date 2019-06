Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lorsch: Zeugen nach Einbruch in Spielcasino gesucht

Lorsch (ots)

Nach einem Einbruch in ein Spielcasino am frühen Montagmorgen (17.06.) suchen die Ermittler der Heppenheimer Kripo nach Zeugen. Zwischen 3 Uhr und 9.30 Uhr drangen bislang noch unbekannte Täter durch die aufgehebelte Eingangstür in das Anwesen in der Sachsenbuckelstraße ein. Im Inneren wurden alle acht Spielautomaten aufgebrochen und das Geld entwendet. Insgesamt wird von einer Beute in Höhe von mehreren Tausend Euro ausgegangen. Anschließend suchten die Kriminellen unerkannt das Weite. Zeugen, die Verdächtiges bemerkt haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06252/706-0 beim Kommissariat 21/22 zu melden.

