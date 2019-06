Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Neckarsteinach: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Neckarsteinach (ots)

Nach einer Verkehrsunfallflucht im Ortsteil Neckarhausen sucht die Polizei nach Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen. Gegen 11 Uhr am Montagvormittag wurde in der in der Michelbacher Straße an der Ecke zur Blumenstraße ein Holz-Gartenzaun von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Laut ersten Erkenntnissen soll zur Zeit des Unfalls dort ein weißer Kastenwagen rangiert haben. Dieser könnte als Verursacher in Frage kommen. Der Fahrer oder die Fahrerin entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. An dem Zaun entstand ein Sachschaden in Höhe von mindestens 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Hirschhorn unter der Telefonnummer 06272/9305-0 entgegen.

