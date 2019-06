Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Industriegebiet: Auf frischer Tat ertappt

Zeugen erkennen Dieb wieder

Polizei nimmt 54-Jährigen fest

Darmstadt (ots)

Bei seiner Suche nach Wertgegenständen hat ein 54-Jähriger am Freitagabend (14.6.) die Aufmerksamkeit von Zeugen in der Leydeckerstraße auf sich gezogen. Dort hatte der Beschuldigte zunächst versucht die Beifahrertür eines grauen BMW aufzubrechen, um in das Fahrzeuginnere zu gelangen. Nachdem dies misslang, soll der Beschuldigte kurzerhand die Scheibe der Tür eingeschlagen und sich so gewaltsam Zugang verschafft haben. Dabei konnte er von Zeugen beobachtet werden, die sofort die Polizei verständigten. Noch in Tatortnähe nahmen die Beamten den Darmstädter fest. Dabei stellte sich heraus, dass er bereits am vergangenen Dienstag (11.6.), auf ähnlich Art und Weise in der Helfmannstraße aufgefallen war und es sich bei den Zeugen, offenbar um die damals geschädigten Besitzer handelte. Der 54 - Jährige wurde vorläufig festgenommen und am Folgetag, auf Antrag der Staatsanwaltschaft in Darmstadt, einem Haftrichter vorgeführt. Dieser ordnete für den bereits polizeilich bekannten Mann die Untersuchungshaft an und schickte ihn in eine Justizvollzugsanstalt. Ob der Mann mit ähnlich gelagerten Delikten aus der jüngsten Vergangenheit in Verbindung steht, werden die weiteren Untersuchungen zeigen. Derzeit dauern die Ermittlungen zu den Hintergründen an.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Kathy Rosenberger

Telefon: 06151/969-2416

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell