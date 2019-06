Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Trebur: Festnahmen und Haftbefehl in Zusammenhang mit dem Fund einer Indoorplantage bei dem Brand einer Lagerhalle

Trebur (ots)

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Darmstadt und des Polizeipräsidiums Südhessen

Nachdem im Rahmen der Löscharbeiten eines Brandes einer Lagerhalle bei den landwirtschaftlichen Betrieben in Oberach am 13. Juni eine professionell betriebene Indoorplantage für Marihuana mit rund 2.000 Pflanzen in unterschiedlichen Wachstumsstadien gefunden wurde (wir haben berichtet), hat die Staatsanwaltschaft Darmstadt mit dem Rauschgiftkommissariat der Polizeidirektion Groß-Gerau die weiteren Ermittlungen übernommen.

Insgesamt richten sich die Ermittlung aktuell gegen mehrere Personen, die für den Anbau und Vertreib des Marihuanas verantwortlich sein sollen.

Einer der Tatverdächtigen ist der 29-jährige Mann, der bereits im Zuge der Löscharbeiten festgenommen werden konnte. Er hat keinen festen Wohnsitz in Deutschland und wurde am Freitagnachmittag (14.06.2019) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt dem Haftrichter vorgeführt. Im Anschluss brachten ihn die Beamten in eine Justizvollzugsanstalt.

Einen weiteren 68-jährigen Tatverdächtigen aus dem Landkreis Groß-Gerau hatten die Ermittler noch am Donnerstagnachmittag festgenommen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Zudem erfolgte auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt am Freitagvormittag (14.06.2019) die Durchsuchung einer Wohnung eines weiteren Tatverdächtigen in der Nähe von Berlin. Bei dem 63-Jährigen fanden die Beamten ebenfalls eine kleine Indoorzuchtanlage sowie zahlreiche Setzlinge im Keller des Hauses.

Die Ermittlungen, insbesondere zu weiteren Tatverdächtigen und den einzelnen Tatbeteiligungen dauern weiter an.

Polizei und Staatsanwaltschaft gehen derzeit davon aus, dass die Indooranlage über mehrere Jahre betrieben wurde. In diesem Zusammenhang bitten die Ermittler Zeugen, denen im Bereich der Halle oder in der näheren Umgebung Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, sich beim Rauschgiftkommissariat (K 34) der Polizeidirektion Groß-Gerau unter der Rufnummer 06142 / 696-0 zu melden.

Unsere Bezugsmeldungen: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/4296689 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/4295813

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Südhessen

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Andrea Löb

Telefon: 06151/969-2418 o. Mobil: 0173/659 7598

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell