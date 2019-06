Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Aktuell Anrufe falscher Polizeibeamter/ Bitte sofort auflegen!

Darmstadt (ots)

Seit dem Montagvormittag (17.6.) werden der Polizei in Darmstadt wieder vermehrt Anrufe von falschen Polizeibeamten gemeldet. Mit Stand 13.45 Uhr zählt die "richtige" Polizei, zehn solcher verdächtigen Telefonate. Bei keinem der Angerufenen kamen die Betrüger bislang zum Zug. Die Betroffenen reagierten richtig, legten den Hörer auf und verständigten die Beamten. Es kann derzeit jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass auch in den nächsten Stunden die dreisten Trickbetrüger mit der bekannten Masche versuchen werden, an das Hab und Gut der Angerufenen zu kommen.

Aus diesem Grunde warnt die Polizei erneut: Die richtige Polizei ruft sie niemals an, um sie nach Ihren Wertgegenständen zu fragen und holt diese auch niemals "zur Sicherheit" bei Ihnen ab. Legen Sie bei solchen Anrufen sofort den Hörer auf und verständigen Sie die Polizei. In diesem Zusammenhang wir die Polizei auch einen Warnhinweis über "KATWARN" auslösen.

