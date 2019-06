Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Michelstadt: 23-Jähriger attackiert und bestohlen/Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen

Michelstadt (ots)

Im Stadtpark an der Frankfurter Straße, im Bereich der dortigen Stadtverwaltung, wurde ein 23 Jahre alter Mann in der Nacht zum Sonntag (16.06.) gegen 2.00 Uhr von zwei Unbekannten körperlich attackiert. Das kriminelle Duo entwendete dem Opfer anschließend rund 200 Euro und flüchtete zu Fuß vom Tatort.

Der 23-Jährige wurde bei dem Angriff verletzt. Er wurde zur ärztlichen Versorgung mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus eingeliefert.

Eine sofort eingeleitete polizeiliche Fahndung nach den Tätern verlief ergebnislos.

Die Tatverdächtigen sollen 13 - 14 Jahre alt sein. Beide waren 1,70 bis 1,80 Meter groß und dunkel gekleidet. Einer von ihnen trug eine weiße Hose.

Die Beamten ermitteln nun wegen des Verdachts des schweren Raubes und bitten in diesem Zusammenhang um Hinweise an die Kriminalpolizei in Erbach (Kommissariat 10) unter der Rufnummer 06062/953-0.

