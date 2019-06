Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bensheim

Eppertshausen: Einbrecher stehlen Ware im Wert von über 750.000 Euro

Zwei Tatverdächtige in Untersuchungshaft

Bensheim / Eppertshausen (ots)

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Darmstadt und des Polizeipräsidiums Südhessens

Nach drei Einbruchsdiebstählen in Firmen mit einem Gesamtschaden von über 750.000 Euro konnten Staatsanwaltschaft und Polizei durch intensive Ermittlungen und akribische Arbeit zwei Tatverdächtige ermitteln. Die beiden Männer im Alter von 41 und 43 Jahren wurden am Donnerstag (13.06.) in einer Wohnung in Mühlheim lokalisiert und von Beamten der Polizeidirektion Heppenheim festgenommen. Bei der anschließenden Durchsuchung der Räumlichkeiten, wo sich die aus dem Ausland stammenden Männer aufgehalten haben, konnten die Ermittler zudem Beweismittel sicherstellen, die den Tatverdacht erhärteten.

Die beiden Tatverdächtigen gerieten vor über einem Jahr in das Visier der Ermittler. Nach derzeitigem Ermittlungsstand sollen sie im März 2018 in eine Lagerhalle einer Firma in Eppertshausen eingebrochen sein. Danach erfolgten zwei weitere Einbrüche in eine Computerfirma in Bensheim. Zu ihrer Beute zählten unter anderem hochwertige Kosmetika, Notebooks und Tablet-Computer.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt wurden die beiden Tatverdächtigen am Freitag (14.06.) einem Haftrichter vorgeführt, der den Vollzug der Untersuchungshaft anordnete.

Inwieweit das Duo von weiteren Personen unterstützt wurde, müssen die noch andauernden Ermittlungen zeigen.

