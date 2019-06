Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Viernheim: Einbruchsversuch in Bäckerei scheitert/Wer hat etwas bemerkt?

Viernheim (ots)

Mit einem unbekannten Gegenstand schlugen Kriminelle in der Nacht zum Montag (17.6.) mehrere Löcher in die Glastür einer Bäckerei in der Heidelberger Straße und brachen diese anschließend nach außen auf. Nach derzeitigem Erkenntnisstand gelang es den ungebetenen Besuchern in der Folge allerdings nicht in den Verkaufsraum einzudringen.

Die Tür der Bäckerei wurde bei dem Einbruchsversuch erheblich beschädigt. Es entstand ein Schaden von mindestens 1000 Euro.

Hinweise werden erbeten an die Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06252/7060

