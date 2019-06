Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Mehrere Autos mutwillig beschädigt

Wer kann Hinweise geben?

Darmstadt (ots)

Mindestens fünf Autos haben noch unbekannte Täter am Sonntag (16.6.) offenbar mutwillig beschädigt. Die Besitzer der Autos fanden ihre Fahrzeuge in der Eichbergstraße, in der Annastraße und in der Goethestraße mit abgerissene Spiegeln und verbogenen Heckscheibenwischern vor und erstatteten Anzeige. Die Tatzeit dürfte nach ersten Erkenntnissen zwischen 2 Uhr und 3 Uhr liegen. Auch im Stadtteil Bessungen und dort in der Klappacher Straße hatten Vandalen ihr Unwesen getrieben und bei einem geparkten Daimler den Autospiegel abgetreten. Kurz nach 4 Uhr hatten Zeugen dort eine verdächtige Gruppe, bestehend aus drei Personen, beobachten können und die Polizei verständigt. Eine Fahndung nach den Unbekannten verlief jedoch ohne Erfolg.

Die Ermittlungsgruppe-City der Darmstädter Polizei nimmt unter der Rufnummer 06151/969-3710 alle sachdienlichen Hinweis entgegen.

