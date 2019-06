Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Roßdorf-Gundernhausen: Grüner VW- Caddy (DI-WM 5056) entwendet

Zeugen gesucht

Roßdorf (ots)

Ein in der Nordhäuser Straße geparkter grüner Caddy geriet am Samstagnachmittag (15.6.) in den Fokus von Dieben. Gegen 15 Uhr entwendeten die Täter das Fahrzeug und fuhren in unbekannte Richtung davon. Zum Zeitpunkt des Diebstahls waren an dem Auto die Kennzeichen DI-WM 5056 angebracht. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei in Ober-Ramstadt erbeten. Unter der Rufnummer 06154/63330 sind die Beamten der Dezentralen Ermittlungsgruppe zu erreichen.

