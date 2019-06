Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Kleidung und Sonnenbrille aus Jaguar entwendet

Darmstadt (ots)

In der Nacht zum Freitag (13.-14.6.) haben noch unbekannte Täter ihr Unwesen in der Jacobistraße getrieben und aus einem schwarzen Jaguar Kleidungsstücke sowie eine Sonnenbrille, im Wert von rund 350 Euro, entwendet. Auf welche Weise die Täter in das Auto gelangten ist derzeit noch nicht bekannt. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der ermittelnden Kriminalpolizei in Darmstadt (K21/22) zu melden (Rufnummer 06151/9690).

