Griesheim (ots)

In der Nacht zum Samstag (14.-15.6.) haben sich noch unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu einer Imbissbude in der Bunsenstraße verschafft. Um in den Verkaufsraum zu gelangen, hebelten sie ein Fenster auf und entwendeten im Anschluss Bargeld und Getränke. Mit ihrer Beute flüchteten die Kriminellen unerkannt.

Die Dezentrale Ermittlungsgruppe (DEG) der Griesheimer Polizei ist mit dem Fall betraut und nimmt alle in diesem Zusammenhang stehenden sachdienlichen Hinweise unter der Rufnummer 06155/83850 entgegen.

