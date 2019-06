Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Gerau: Polizei nimmt Wohnungseinbrecher fest

Groß-Gerau (ots)

Anwohner bemerkten am Sonntag (16.06.) gegen 14.00 Uhr, dass zwei Kriminelle in ein Einfamilienhaus in der Mainzer Straße eingedrungen waren und verständigten daraufhin die Polizei.

Die alarmierten Beamten konnten anschließend zwei 30 Jahre alte Männer festnehmen, als diese das Wohnhaus verließen. Wie sich anschließend herausstellte, wurden in dem Haus zwar sämtliche Räume durchsucht und ein Schaden von rund 1000 Euro verursacht, Beute machte das Duo aber offensichtlich nicht.

Einer der festgenommenen Männer musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Ein Atemalkoholtest zeigte 1,6 Promille an. Zudem hegten die Ordnungshüter den Verdacht, dass der 30-Jährige unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand.

Auf die beiden Männer wartet nun ein Strafverfahren wegen Wohnungseinbruchsdiebstahls. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Bernd Hochstädter

Telefon: 06151/969-2423 o. Mobil: 0172 / 3097857

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell